Georgien

Wahlleute stimmen über Staatsoberhaupt ab - Cremer (SPD): "Gegen Willen der Bevölkerung"

In Georgien will heute ein Wahlgremium einen neuen Präsidenten bestimmen. Angesetzt hat den Termin die nationalkonservative Regierungspartei "Georgischer Traum". Der von ihr nominierte Ex-Fußballer Kawelaschwili ist der einzige Kandidat. Die Opposition will die Abstimmung nicht anerkennen.