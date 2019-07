Im Streit um ihre Kandidatenliste zur Landtagswahl in Sachsen hat die AfD vor dem sächsischen Verfassungsgerichtshof einen Teilerfolg erzielt. Nach einer vorläufigen Entscheidung der Leipziger Richter darf die Partei am 1. September mit 30 statt nur 18 Kandidaten antreten.

Ein endgültiger Richterspruch in dem Rechtsstreit um ursprünglich 61 Kandidaten steht indes noch aus. Am 16. August soll abschließend geurteilt und begründet werden. Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs und Vorsitzende Richterin Birgit Munz sagte, die Anordnung sei ausnahmsweise ergangen, weil die Entscheidung des Landeswahlausschusses, 43 Kandidaten von der Liste der AfD zu streichen, höchstwahrscheinlich rechtswidrig war. Das sächsische Wahlgesetz sieht eigentlich keine Anfechtung der Entscheidung vor der Wahl vor, um den Ablauf der demokratischen Abstimmung nicht zu gefährden. In diesem Fall sahen die Richter aber die Gefahr, dass die Landtagswahlen fehlerhaft durchgeführt werden würden und es möglicherweise sogar zu Neuwahlen kommen müsste.



Der AfD-Landesvorsitzende Urban sagte nach der Entscheidung, man habe erreicht, dass die Partei ihr Wahlergebnis im Parlament wohl abbilden werden könne.

Juristen hatten zuvor bereits Zweifel an der Entscheidung gegen die AfD geäußert

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch eine Beschwerde der AfD aus formalen Gründen nicht zur Entscheidung angenommen. Rechtswissenschaftler hatten vor einiger Zeit juristische Zweifel an der Kürzung der AfD-Landesliste durch den Landeswahlausschuss Sachsen geäußert. Die Düsseldorfer Juraprofessorin Sophie Schönberger bekräftigte im Magazin "Der Spiegel", bei den angeblichen Verstößen beziehe sich der Ausschuss auf Regeln, die es gar nicht gebe oder die eine andere Bedeutung hätten. Zuvor hatten sich sie und ihr Mann, der Konstanzer Juraprofessor Christoph Schönberger, in einem Beitrag für das Verfassungsblog ähnlich geäußert. Die AfD präsentierte ein Gutachten des Saarbrücker Rechtswissenschaftlers Michael Elicker, das die Legitimität der Entscheidung ebenfalls anzweifelt.



Der Landeswahlausschuss hatte nur die Listenplätze 1 bis 18 genehmigt. Alle anderen AfD-Kandidaten wurden nicht zugelassen, weil sie entgegen den Bestimmungen auf zwei verschiedenen Veranstaltungen und mit unterschiedlichen Verfahren gewählt worden seien. Die AfD hatte in zwei Parteitagen über ihre Bewerber entschieden, weil sie am ersten Termin mit der Zeit nicht ausgekommen war. Wäre es bei nur 18 Bewerbern geblieben, hätte die AfD nach der Wahl möglicherweise nicht alle gewonnenen Mandate im Landtag besetzen können.