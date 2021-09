Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, hat vor den Wahlen am Sonntag umfassende Barrierefreiheit in den Wahllokalen angemahnt.

Zwar seien viele beispielsweise für Rollstuhlfahrer zugänglich; damit seien sie aber noch lange nicht für alle Menschen mit Behinderungen barrierefrei, sagte Dusel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Alle Sehbehinderten müssten Wahlschablonen und alle tauben Menschen sollten durch Gebärdensprachdolmetscher Unterstützung erhalten. Wer ins Wahllokal gehen wolle, sollte darin vom Staat unterstützt werden. 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen hätten weiterhin Schwierigkeiten, ihre Stimme abzugeben.



Zudem könnten sich viele von ihnen nicht angemessen über die Wahl informieren. Informationen sollten so aufbereitet werden, dass sie jeder lesen und verstehen könne: also zum Beispiel in Gebärdensprache, Brailleschrift oder leichter Sprache, betonte Dusel.

