Bundestagswahl: Schlange vor Wahllokal in Nordrhein-Westfalen (dpa / Christoph Reichwein)

Bis 18 Uhr haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben - falls sie dies nicht schon per Briefwahl getan haben. Entschieden wird über die Machtverhältnisse der kommenden Jahre.

Unter den gut 59 Millionen Wahlberechtigten im Bundesgebiet sind etwa 2,3 Millionen Erstwähler. Hinzu kommen mehr als 200.000 Deutsche, die im Ausland leben und sich für die Wahl registriert haben. Für sie wurde es mit der Stimmabgabe wegen der kurzen Fristen diesmal sehr knapp.

Mehrere Bundesländer melden höhere Wahlbeteiligung

Mehrere Bundesländer melden eine deutlich höhere Wahlbeteiligung. In Brandenburg haben bis zum Nachmittag 55,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung in Potsdam um 14.00 Uhr mit. Bei der vorherigen Bundestagswahl 2021 war die Quote zu diesem Zeitpunkt mit 48,8 Prozent niedriger.

In Sachsen-Anhalt gaben bis 12 Uhr mehr als 37 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab, wie die dortige Landeswahlleiterin mitteilte. Vor vier Jahren waren es bis zum Mittag 26,5 Prozent. In Niedersachsen meldeten die Behörden eine Beteiligung von 42,94 Prozent bis 12:30 Uhr. 2021 waren es demnach 36,56 Prozent. In Berlin gaben bis zum Mittag 33 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei der vorherigen Bundestagswahl lag die Quote zu diesem Zeitpunkt demnach bei etwa 25,4 Prozent. Aus Thüringen wurde eine Wahlbeteiligung von 44,5 Prozent bis 12 Uhr gemeldet. Bei der letzten Bundestagswahl lag der Wert zu der Uhrzeit bei 24,6 Prozent.

In Rheinland-Pfalz gaben nach Angaben des dortigen Wahlleiters bis 12.00 Uhr knapp 21 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2021 waren es zu diesem Zeitpunkt rund zwölf Prozent gewesen. Allerdings hatten vor dreieinhalb Jahren vor allem wegen der Corona-Pandemie insgesamt 47 Prozent der Wahlberechtigten in dem Bundesland vorab per Briefwahl abgestimmt. In diesem Jahr lag dieser Anteil laut Wahlleiter bei 39 Prozent.

Vorgezogene Wahl "riesige Kraftanstrengung"

Bundespräsident Steinmeier gab seine Stimme in Berlin-Zehlendorf ab und rief die Wahlberechtigten auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Steinmeier erinnerte an die kurze Vorbereitungszeit für die Wahl infolge der vorzeitigen Auflösung des Bundestags und sprach von einer "riesigen Kraftanstrengung". Er dankte allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Von ihnen sind heute etwa 675.000 im Einsatz.

Bundeskanzler Scholz, der erneut als Spitzenkandidat der SPD antritt, gab seine Stimme am Vormittag in Potsdam ab, Unions-Kanzlerkandidat Merz in Arnsberg im Sauerland. Die Kanzlerkandidatin der AfD, Weidel, hatte sich für die Briefwahl entschieden.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.