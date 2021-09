Heute wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt.

Die Wahllokale sind von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet. Rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Stimme abgeben. Viele haben ihre Kreuze jedoch schon gemacht, per Briefwahl. Die Bundeswahlleitung rechnet diesmal mit mindestens 40 Prozent Briefwählern. Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale werden erste Prognosen veröffentlicht, etwas später gibt es dann erste Hochrechnungen. 40 Parteien bewerben sich mit Landeslisten um den Einzug in den neuen Bundestag.

Entscheidung über neue Regierung könnte dauern

Der neue Bundestag muss spätestens 30 Tage nach der Wahl zusammentreten. Welche Parteien sich am Ende zu einer Regierungskoalition zusammenschließen, ist diesmal völlig offen. Da den jüngsten Umfragen zufolge mehrere Konstellationen denkbar sind, wird die Entscheidung über die künftige Regierung wohl erst in einigen Wochen oder gar Monaten fallen.



Wir berichten über die Bundestagswahl in einem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.