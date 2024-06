Bei der Europawahl können in vielen Mitgliedsländern schon 16-Jährige bei der Europawahl mitwählen - so auch in Deutschland. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Den Auftakt zur Europawahl hatten gestern die Niederlande gemacht. Laut Prognosen liegt dort das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten knapp vor der designierten Regierungspartei PVV des Rechtspopulisten Wilders.

Insgesamt sind in den 27 EU-Staaten rund 360 Millionen Menschen aufgerufen, die Abgeordneten für das Europäische Parlament zu bestimmen. In Deutschland wird am Sonntag gewählt.

