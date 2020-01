Das Wahlergbnis für die italienische Region Emilia-Romagna hat dem Chef der rechtsradikalen Lega, dem früherem Innenminister Salvini, nach Einschätzung des Publizisten Mario Barbi die Grenzen aufgezeigt.

Wenn er so weitermache mit seiner Sprache und seinem Politikstil, komme Salvini über diese Grenze nicht mehr hinaus, sagte Barbi im Deutschlandfunk. Somit sei das Ergebnis auch eine persönliche Verwarnung für ihn. Salvini sei zu grob und auch zu unreif, um die Mehrheiten zu erreichen, obwohl er Themen anspreche, die die Leute bewegten. Er habe versucht, die Wahl in der Emilia-Romagna zu einem Referendum über die Nationalregierung zu machen. Deswegen habe auch er persönlich verloren. Allerdings sei seine Partei mit 31 Prozent der Stimmen immer noch sehr stark, wenn auch nicht mehr so stark wie bei den Europawahlen.



Bei der Wahl unterlag die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni dem Mitte-Links-Kandidaten der Sozialdemokraten, Stefano Bonaccini. Die Wahl galt als entscheidender Test für die zerstrittene Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) in Rom. Zwar erlebten die Sterne ein Debakel. Aber ein Sieg Salvinis in der industriestarken Region in Norditalien, die seit ihrem Bestehen in linker Hand ist, hätte dessen Machtanspruch auf nationaler Ebene weiteren Nachdruck verliehen. Er wäre eine ernsthafte Gefahr für die Koalition in Rom unter der Führung von Premier Giuseppe Conte gewesen.



Borgonzoni kam nach Auszählung aller Stimmen auf 43,6 Prozent, der Amtsinhaber als Regionalpräsident, Bonaccini, erreichte 51,4 Prozent.

Die Sterne versanken mit 3,4 Prozent in der Bedeutungslosigkeit