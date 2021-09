Die Berliner Landeswahlleiterin, Michaelis, tritt nach den Pannen am Wahltag zurück.

Sie übernehme die Verantwortung für die Umstände der Wahldurchführung am vergangenen Sonntag, erklärte Michaelis. Sie bitte den Landeswahlausschuss, sie nach den Sitzungen in zwei Wochen unverzüglich abzuberufen und die Nachfolge zu bestimmen.



In Berlin fielen die Bundestagswahl, Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten sowie ein Volksentscheid zusammen. Manche Wähler mussten für ihre Stimmabgabe teilweise noch bis weit nach 18 Uhr warten. Mancherorts fehlten Stimmzettel.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.