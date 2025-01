Studie der Uni Hohenheim

Das Portal "tagesschau.de" zitiert aus einer Untersuchung der Universität Hohenheim. Demnach liegt die Verständlichkeit auf einer Skala der Forschenden von null bis 20 bei einem Wert von 7,3. Das Programm der Union schneidet dabei am besten ab, das der AfD am schlechtesten. Hürden für die Verständlichkeit sind lange Sätze und Fachwörter. So verwendet die FDP die meisten Fremdwörter, während es beim BSW mit fast 70 Wörtern die längsten Sätze gibt. Einer der Autoren der Studie, der Kommunikationswissenschaftler Frank Bretschneider, sagte, die Parteien verschenkten eine Chance, ihre Positionen für Laien verständlich zu beschreiben.