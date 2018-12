Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, hat erneut die Ausweitung des Wahlrechts gefordert.

In Deutschland könnten derzeit ungefähr 85.000 Menschen nicht wählen, sagte er der "Rheinischen Post". Betroffen seien Behinderte, für die ein Betreuer oder eine Betreuerin in allen Angelegenheiten bestellt worden sei, sowie schuldunfähige Straftäter in psychiatrischen Einrichtungen. Es sei nicht akzeptabel, dass so ein Ausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls festgelegt werde. Das zeige ein völlig anachronistisches Menschenbild. Das Wahlrecht müsse noch vor der Europawahl 2019 geändert werden, betonte Dusel. Er äußerte sich zum heutigen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung.



Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD auf ein Ende des Verbots verständigt.