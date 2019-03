Linke, Grüne und FDP wollen mit einer gemeinsamen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erreichen, dass Menschen mit Vollbetreuung schon an Europawahlen teilnehmen können.

Das kündigten die drei Fraktionen in Berlin an. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar den Wahl-Ausschluss von Menschen mit Behinderung, die in allen Bereichen eine Betreuung brauchen, für verfassungswidrig erklärt. Union und SPD hatten sich daraufhin verständigt, die Hürden im Wahlrecht abzubauen. Der Gesetzentwurf, der vergangene Woche vom Bundestag gebilligt wurde, soll zum 1. Juli in Kraft treten. Der FDP-Politiker Thomae sagte, es grenze an eine Missachtung des Gerichts, dies nicht schon zur Europawahl umzusetzen.



Niedersachsen kündigte unterdessen an, das neue Wahlrecht bereits im Mai bei Kommunalwahlen umzusetzen.