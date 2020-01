In der CDU-Spitze werden weitreichende Schritte diskutiert, um eine Reform des Wahlrechts zu ermöglichen.

Bei einer Präsidiumssitzung in Hamburg sei der Vorschlag auf Zustimmung gestoßen, die Zahl der Wahlkreise zu verringern. Parteichefin Kramp-Karrenbauer betonte, eine Festlegung gebe es aber noch nicht. Die CSU, die über besonders viele Direktmandate im Bundestag verfügt, äußerte umgehend Kritik. Sie will eine Höchstgrenze von Mandaten bei Beibehaltung der Wahlkreise.



Die Reform des Wahlrechts ist nötig, weil der Bundestag wegen der bestehenden Praxis mit Überhang- und Ausgleichsmandaten immer größer wird. Derzeit gehören ihm 709 Abgeordnete an.