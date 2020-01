In der Diskussion um eine Reform des deutschen Wahlrechts lehnt die CSU eine Verringerung der Zahl der direkt gewählten Parlamentarier ab.

Ihr Parteichef Söder sagte bei einer Sitzung des CSU-Vorstands nach Angaben von Teilnehmern, es wäre undemokratisch und nicht akzeptabel, wenn ein gewonnener Wahlkreis nicht zugeteilt würde. Die CSU plädiert für eine Höchstgrenze von 650 Mandaten bei Beibehaltung aller 299 Wahlkreise. Die CDU hatte sich dagegen kürzlich offen gezeigt für eine Verringerung der Zahl der Wahlkreise.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck warf der Großen Koalition Planlosigkeit in dieser Frage vor. Während sich die Grünen bereits mit FDP und der Linken parteiübergreifend auf einen Vorschlag für eine Reduzierung der Wahlkreise geeinigt hätten, seien Union und SPD nicht gesprächsfähig.



Der Bundestag ist wegen der bestehenden Praxis mit Überhang- und Ausgleichsmandaten auf derzeit 709 Abgeordnete angewachsen. Das Bundeswahlgesetz sieht eigentlich nur eine Anzahl von 598 Abgeordneten vor. Bundestagspräsident Schäuble strebt eine Einigung auf eine Reform möglichst noch in diesem Monat an.