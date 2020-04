Die Grünen lehnen den Vorstoß von Bundestagspräsident Schäuble für eine Notlösung bei der Wahlrechtsreform ab.

Man dürfe nichts unversucht lassen, noch in dieser Legislaturperiode zu einer Änderung des Wahlrechts zu kommen, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Haßelmann, der Deutschen Presse-Agentur. Man könne aber nicht einfach die Zahl der Abgeordneten durch einen festen Deckel begrenzen und alles andere so lassen, wie es sei. Das würde die Zusammensetzung eines neu gewählten Bundestages erheblich verzerren.



Schäuble hatte eine Notlösung für die kommende Wahl verlangt, damit es nicht zu einem Bundestag mit 800 Abgeordneten komme.



Seit September 2017 befassen sich die Parteien mit einer Reform des Wahlrechts - bisher ohne ein Ergebnis. Derzeit gehören dem Parlament 709 Abgeordnete an, regulär sollten es eigentlich nur 598 sein.