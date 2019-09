Bundestagsvizepräsident Oppermann dringt auf eine Einigung über eine Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Parlaments noch in diesem Jahr.

Dies müsse vor Weihnachten erfolgen, wenn die Pläne in angemessener Zeit vor dem nächsten Wahltag umgesetzt werden sollten, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Oppermann forderte alle Parteien auf, mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen.



Die Verhandlungen über eine Wahlrechtsreform sind derzeit festgefahren. Bundestagspräsident Schäuble hatte im Frühjahr für einen Vorstoß keine Mehrheit gefunden - so wie sein Vorgänger Lammert schon in der vergangenen Wahlperiode.



Infolge von Überhang- und Ausgleichsmandaten ist der Bundestag auf eine Rekordgröße von 709 Abgeordneten gestiegen. Die reguläre Mindestanzahl der Sitze liegt bei 598.