In der Debatte über eine Wahlrechtsreform hat der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Ruppert, die Parteien der Großen Koalition aufgefordert, kompromissbereiter zu sein.

Er verstehe die Ängste der Kollegen, einer Reform zum Opfer zu fallen, sagte Ruppert im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Bundestag sei aber zu groß, zu teuer und dadurch wenig arbeitsfähig. Man müsse beweisen, dass man auch in eigenen Angelegenheiten sparen könne. Ruppert bekräftigte seine Forderung, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Hintergrund sind die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Sie entstehen, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten in den Bundestag bringt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich zustehen würden. Mit 709 Abgeordneten ist das Parlament seit der Wahl 2017 so groß wie nie zuvor. Ohne eine Reform droht bei der nächsten Wahl ein erneutes Anwachsen auf möglicherweise 800 und mehr Abgeordnete.