Eine Gruppe von Abgeordneten der Unions-Bundestagsfraktion hat einen neuen Vorschlag zur Reform des Wahlrechts gemacht.

In einem Brief an Fraktionschef Brinkhaus werben sie dafür, die Zahl der Bundestagsmitglieder künftig auf 598 zu begrenzen. Derzeit sitzen 709 Abgeordnete im Parlament, was an Überhang- und Ausgleichsmandaten liegt. Der CDU/CSU-Vorschlag sieht vor, dass künftig 299 Parlamentarier direkt über die Erststimme nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt werden sollen und weitere 299 Abgeordnete über die Zweitstimme nach Verhältniswahlrecht. Die Fraktionen des Bundestages suchen seit Jahren nach einem Kompromiss in dieser Frage.