Bundestagsvizepräsident Oppermann (SPD) verlangt Fortschritte bei einer Reform des Wahlrechts. In dem Streit, der seit Jahren immer wieder aufflammt, geht es um die Größe des Bundestags. Regulär sollten im Parlament 598 Abgeordnete sitzen, derzeit sind es aber 709.

Um eine Lösung wird schon länger gerungen, sie gestaltet sich aber schwierig. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum drängt Oppermann jetzt zur Eile?

Der Vizepräsident des Bundestages wünscht sich, dass die Wahlrechtsreform bei der nächsten Bundestagswahl 2021 umgesetzt ist. Damit das möglich ist, müsse es aber vor Weihnachten eine Einigung geben. Er sei "entschieden dafür, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden". Alle Parteien müssten mehr Kompromissbereitschaft zeigen. Sowohl Bundestagspräsident Schäuble als auch sein Vorgänger Lammert hatten entsprechende Vorstöße gemacht - ohne Erfolg.

Warum ist der Bundestag größer als vorgesehen?

Das liegt an den Überhang- und Ausgleichsmandaten. Dahinter stehen zwei Grundsätze: Erstens soll jede Politikerin und jeder Politiker, die in einem Wahlkreis gewonnen haben, dann auch einen Sitz im Bundestag bekommen. Und zweitens soll die Sitzverteilung im Bundestag dem Verhältnis bei den Zweitstimmen entsprechen. Wenn eine Partei aber mehr Sitze direkt gewonnen hat, als ihr nach dem Verhältnis der Zweitstimmen zustehen, dann bekommt sie entsprechend viele Überhangmandate. Damit dann die Stimmenverteilung im Parlament dem Zweitstimmenergebnis entspricht (Zweiter Grundsatz), erhalten die anderen Parteien entsprechend viele Ausgleichsmandate. Bei der Bundestagswahl 2017 entstanden so 111 zusätzliche Sitze: 46 Überhangmandate, für die es dann 65 Ausgleichssitze gab. Dass der Ausgleich auf der Ebene der Bundesländer stattfindet, macht die Berechnungen noch komplizierter.

Warum wehrt sich vor allem die Union gegen eine Reform?

Weil CDU und CSU am stärksten von der derzeitigen Regelung profitieren. Die Schwesterparteien sind im Bundestag mit besonders vielen direkt gewählten Abgeordneten vertreten und wären damit von einer Reduzierung besonders negativ betroffen. Deshalb lehnen sie es etwa ab, die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Oppermann könnte sich auch eine schrittweise Reform vorstellen. Auf jeden Fall müsse die Zahl der momentan 299 Wahlkreise reduziert werden, sagt der SPD-Politiker: "Das kann in zwei Stufen geschehen." Entscheidend sei, dass es jetzt eine Regelung gebe. Bundestagspräsident Schäuble hatte angeregt, die Zahl der Wahlkreise auf 270 abzusenken und die ersten 15 Überhangmandate nicht mehr auszugleichen. Dagegen wehrten sich aber die anderen Parteien - weil der Vorschlag bedeuten würde, dass die Sitzverteilung nicht mehr dem Zweitstimmenanteil entspräche. Aber es gibt noch viele weitere Vorschläge, wie man einen als aufgebläht wahrgenommenen Bundestag verhindern könnte.



Rund 100 Staatsrechtler hatten am Freitag in einem offenen Brief an Bundestagspräsident Schäuble schnelle Änderungen beim Wahlrecht angemahnt. Die Vorschläge dafür lägen auf dem Tisch, heißt es in dem Schreiben, das die Zeitung "Die Welt" veröffentlichte. "Auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, viele Abgeordnete würden die dringend nötigen Änderungen verzögern, weil das eigene Hemd ihnen wichtiger sei als der Gemeinwohlrock."