Kommentar zur Brasilien-Wahl

Ein Slum in der brasilianischen Stadt Salvador. Anders als in Lulas ersten Amtszeiten sprudeln die Rohstoffeinnahmen nicht so stark, die Wirtschaft erholt sich nur langsam, die Staatskassen sind leer. (picture alliance / Zoonar / Fred Pinheiro)

Die Demokratie hat in Brasilien gesiegt, wenn auch knapp. Lula hat einmal mehr seine Qualitäten als Stehauf-Männchen bewiesen, steht jetzt allerdings vor der Herkulesaufgabe, ein tief gespaltenes und wirtschaftlich angeschlagenes Land zu einen, zu befrieden und nach vorne zu bringen. Lula wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Präsident auf Bewährung.



Niemand sollte sich Illusionen machen: Für viele, die ihn gewählt haben, war der Mitbegründer der Arbeiterpartei nur das kleinere Übel. Lula, der 580 Tage wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis saß, haftet das Image der Bestechungsskandale seiner Arbeiterpartei an, auch wenn er selbst mangels wirklich stichhaltiger Beweise und vor allem wegen Verfahrensfehler auf freien Fuß kam.

Politische Mehrheiten in einem konservativ dominierten Kongress zu organisieren, ohne dass Abgeordnete bestochen werden, ist eine der ganz großen Bewährungsproben. Eine weitere wird sein, die soziale Not zu begrenzen. 33 Millionen Menschen hungern im viertgrößten Agrarexportland der Welt. Die Zahl der Obdachlosen ist - auch pandemiebedingt – stark gestiegen. Anders als in Lulas ersten Amtszeiten sprudeln die Rohstoffeinnahmen nicht so stark, die Wirtschaft erholt sich erst langsam, die Staatskassen sind leer.

Es drohen Unruhen

Die mit Abstand größte Herausforderung wird jedoch sein, das Land zu einen. Das Land ist tief gespalten: In der Frage von Werten und der Teilhabe. Dringend nötige Steuer-, Bildungs- und Wirtschafsreformen könnten am Beharrungswillen der konservativen Kräfte scheitern.



Noch schwebt zudem nach dem extrem knappen Sieg das Damoklesschwert von Unruhen über dem Land. In den sozialen Netzwerken und einigen Favelas Rios rumort es bereits: Die Bolsonaristas wollen ihre Niederlage nicht so einfach hinnehmen. In einigen Staaten blockieren sie bereits Straßen.



Der noch bis Januar amtierende Präsident Jair Bolsonaro selbst hatte schließlich immer wieder Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wahlurnen gesät. Macht er jetzt seinem Namen als Tropen-Trump alle Ehre?



Bleibt zu hoffen, dass den Brasilianern ein Spektakel wie der am 6. Januar 2021 inszenierte Sturm auf’s Capitol erspart bleibt.



Klar ist aber nach dem mehr als knappen Wahlergebnis: Der Bolsonarismus ist mittlerweile tief verwurzelt in der brasilianischen Gesellschaft. Wie bei Trump in den USA ist damit zu rechnen, dass Jair Bolsonaro in vier Jahren ein Comeback versucht, zumal der 77-jährige Lula wohl nicht noch eine vierte Amtszeit an das gerade erhaltene Mandat anschließen dürfte. Viel Zeit bleibt Lula also nicht, um seine Politik der Inklusion umzusetzen, Investitionen anzulocken und die Brandrodungen im Amazonas zu stoppen. Die Staatengemeinschaft sollte ihn nach Kräften dabei unterstützen, denn sonst droht Lateinamerikas größte Demokratie endgültig in die Autokratie abzurutschen.