Bundespräsident Steinmeier hat alle Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen.

In einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" schrieb er: "Lassen Sie uns gemeinsam abstimmen – für eine starke Demokratie und eine gute Zukunft". Jede einzelne Stimme zähle, daher bitte er alle, heute zur Wahl zu gehen. Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. Wer mitmache, werde gehört - wer hingegen nicht wähle, lasse andere für sich entscheiden. Weiter schrieb der Bundespräsident, es gehe darum, welche Richtung Deutschland in den nächsten vier Jahren nehmen solle. Politisch stehe man vor einem Übergang, aber die Herausforderungen blieben.



Als Beispiele nannte Steinmeier die Pandemie, den Klimawandel, die Digitalisierung, die Bildung und Pflege, die innere und äußere Sicherheit sowie die europäische Zusammenarbeit.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.