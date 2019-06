Im Funkhaus des Deutschlandfunks diskutieren Medienexperten, Kritiker und Gäste über den Zustand des Journalismus.

Das 5. Kölner Forum für Journalismuskritik trägt das Motto "Wahrheit oder Ware". Ein Thema ist, wie Medien auf den digitalen Wandel und die Bedrohung alter Geschäftsmodelle reagieren. Außerdem geht es um aktuelle Entwicklungen des Nachrichtenjournalismus in Zeiten sozialer Medien, um Rechts- und Religionsjournalismus sowie um barrierefreie Kommunikation. Das Forum für Journalismuskritik wird veranstaltet von der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks und der medienkritischen Initiative Nachrichtenaufklärung.



Am Nachmittag wird der Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik verliehen. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an den inhaftierten saudischen Blogger Raif Badawi und an das Europäische Journalismus-Observatorium.