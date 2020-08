Der vor Mauritius havarierte Frachter "Wakashio" ist offenbar auseinandergebrochen.

Das berichtet das Nachrichtenportal "lemauricien" unter Berufung auf einen Sprecher des mauritischen Schifffahrtsministeriums. Luftaufnahmen zeigten deutlich, dass das Schiff in zwei Teile zerbrochen sei. Der vordere Teil werde bereits langsam abgeschleppt, heißt es in dem Medienbericht.



Der 300 Meter lange japanische Frachter war vor rund drei Wochen vor der Südostküste von Mauritius auf Grund gelaufen. Nach ein paar Tagen riss einer seiner Tanks und mehr als 1.000 Tonnen Treibstoff flossen in die Lagune vor Pointe d'Esny.