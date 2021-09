Auch 35 Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl sind Pilze in einigen Regionen Deutschlands immer noch radioaktiv belastet.

Darauf hat das Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter hingewiesen. Dessen Angaben zufolge sind Waldböden vor allem in Bayern und in angrenzenden Teilen Baden-Württembergs immer noch mit Cäsium belastet, das von Pilzen aufgenommen werde. Besonders hohe Becquerel-Werte hätten zum Beispiel Semmel-Stoppelpilze und Schnecklinge. Kaum belastet indes seien Waldchampignons. Nach Auskunft der Fachleute ist es nicht bedenklich, wenn nur gelegentlich Cäsium-belastete Pilze gegessen würden. In besonders belasteten Gebieten solle man dennoch aufpassen und sich über die Pilzarten und ihre Belastung informieren, hieß es.

