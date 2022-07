Bei Gransee nördlich von Berlin kämpft die Brandenburger Feuerwehr gegen einen großen Brand auf einer Wald- und Ackerfläche. (Christian Guttmann/Brandenburg News 24/dpa)

Nach Angaben des Landkreises Elbe-Elster breitete sich das Feuer bei Rehfeld auf einer Fläche von 800 Hektar aus. Sturmböen machten demnach die Löscharbeiten der Feuerwehrleute in Teilen unmöglich. Sieben Einsatzkräfte seien verletzt worden. Eine Schweinemastanlage in Kölsa-Siedlung sei abgebrannt und viele Tiere verendet. In dem Ortsteil mussten rund 600 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Für heute wurden unter anderem Hubschrauber der Bundeswehr angefordert. In Brandenburg gilt derzeit fast überall die höchste Waldbrandgefahrenstufe.

In Sachsen weitete sich im Nationalpark Sächsische Schweiz ein Feuer aus, das im Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau wurde eine Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.