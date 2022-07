Waldbrand in Südfrankreich (Archivbild). (Uncredited/Service Communication-Protocole SDIS 33/AP/dpa)

Ein Feuer auf der griechischen Insel Kreta, das zwischenzeitlich als kontrolliert galt, war gestern Nachmittag wieder aufgeflammt. Viele Brände werden weiterhin auch aus Spanien und Portugal gemeldet. In Italien lösten die Behörden für Sizilien stellenweise die höchste Gefahrenstufe aus. Auch in den Prognosen des Zivilschutzes auf Sardinien war von einer erhöhten Gefahr die Rede. Erhebliche Waldbrandgefahr herrscht noch immer auch in Südfrankreich. Im nordafrikanischen Marokko wurden zusätzliche Feuerwehrleute und Soldaten in den Kampf gegen die Flammen geschickt. Wie Teile Südeuropas ist auch Marokko von Trockenheit und außergewöhnlicher Hitze mit Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius betroffen.

