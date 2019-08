Wald und Klimawandel Aufforsten in Zeiten von Hitze und Dürre ist schwer

Nie war der Wald als CO2-Speicher und Kühlelement so wichtig wie in den Zeiten der globalen Erwärmung. Doch nie war er so krank, sagen Experten. Politiker debattieren über Aufforstungs- und Waldumbauprojekte - ein Wald in Rheinland-Pfalz zeigt, wo die Probleme liegen.

Von Anke Petermann