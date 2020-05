Die anhaltende Abholzung von Wäldern weltweit bedroht in erheblichem Maße die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt.

Dies geht aus dem in Rom vorgelegten Wald-Zustandsbericht der Welternährungsorganisation hervor. Erstmals wurde dieser in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen erstellt. Demnach hat sich zwar die Abholzung von Wäldern in den letzten Jahrzehnten verlangsamt. Dennoch gingen seit 1990 durch Umwandlung in Weide-, Acker- oder Bauland rund 420 Millionen Hektar Wald verloren. Das entspricht etwa der halben Fläche Brasiliens. Die Entwaldung führe zu einem anhaltenden Verlust der biologischen Vielfalt, heißt es in dem Bericht.