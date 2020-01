Die australischen Behörden haben angesichts der Waldbrände erneut zum Verlassen bedrohter Gebiete aufgerufen.

Die Polizeiministerin des Bundesstaates Victoria sagte, es gehe darum, Leben zu retten. In den kommenden Tagen rechnen die Behörden erneut mit starkem Wind, wodurch die Feuer weiter angefacht werden könnten. Seit Oktober sind in Australien mindestens 25 Menschen durch die Brände ums Leben gekommen.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurde im Bundesstaat South Australia die Tötung von bis zu 10.000 Kamelen angeordnet. Auf der Suche nach Wasser und Nahrung seien die Tiere in Gemeinden vorgedrungen und plünderten Lebensmittelvorräte, hieß es zur Begründung.