Die Waldbrände haben mehrere tausend Hektar Land vernichtet, wie hier in Portugal. (AP/Armando Franca)

Bei Temperaturen von bis zu 45 Grad kämpfen fast 2.000 Einsatzkräfte im ganzen Land gegen die Feuer. Nach Angaben des Zivilschutzes gibt es elf sehr große Brände, darunter in Aveiro im Norden und in Leiria im Zentrum des Landes. Auch bei Setúbal südlich von Lissabon sowie in Faro an der Südküste bereiten die Brände den Helfern große Sorgen. Begünstigt wird die Ausbreitung durch die anhaltende Trockenheit sowie durch starke Winde. Mehrere Feuer wurden nach Behördenangaben vorsätzlich gelegt.

Auch im Südwesten Frankreichs und im Westen Spaniens sind Waldbrände außer Kontrolle geraten. Auf der türkischen Halbinsel Datca im Südwesten des Landes mussten mehrere tausend Menschen nach Ausbruch eines Feuers evakuiert werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.