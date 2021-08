Deutschland hat erste Helfer in die griechischen Waldbrandgebiete entsandt.

Ab heute sind rund 60 Feuerwehrleute aus Bonn, Leverkusen und Königswinter in Griechenland. Sie unterstützen hunderte Einsatzkräfte vor allem im Westen des Landes. Dort erstreckt sich allein eine Feuerfront nach Angaben örtlicher Medien auf einer Länge von zehn Kilometern. In der Region Arkadien auf der Halbinsel Peleponnes mussten bis zum späten Abend insgesamt 12 Ortschaften evakuiert werden.



Auch auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa blieb die Lage angespannt. Zahlreiche Brandherde loderten mit Einbruch der Dunkelheit wieder auf, weil Löschflugzeuge und Hubschrauber dann aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben müssen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.