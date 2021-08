Die Brände in Griechenland sind weiterhin außer Kontrolle - auch am Abend konnte an den meisten Feuerfronten keine Entwarnung gegeben werden. Nördlich von Athen steigen die Flammen wieder haushoch in den Nachthimmel. Große Feuer lodern Kilometer lang in derselben Region und bedrohten mehrere Athener Vorstädte, berichtete das Staatsfernsehen und zeigte Bilder von Autokolonnen, die die Ortschaften verließen.

Die Löschflugzeuge und -hubschrauber hatten zuvor den ganzen Tag über vergeblich versucht, die Brände trotz starker Winde unter Kontrolle zu bringen. Bei Einbruch der Dunkelheit mussten sie den Dienst einstellen. Nach Angaben des Zivilschutzes ist auch der Marathonsee von Flammen bedroht, das wichtigste Trinkwasser-Reservoir der Hauptstadt.



Wegen der unkontrollierten Waldbrände fällt in der griechischen Hauptstadt zunehmend der Strom aus. Bereits gestern war in der betroffenen Region vorsorglich ein Verteilerknoten abgeschaltet worden. Der staatliche Netzbetreiber kündigte an, einzelne Athener Stadtteile vorübergehend und planmäßig vom Netz zu nehmen, um die Versorgung insgesamt aufrecht erhalten zu können. Auch in anderen Regionen Griechenlands ist die Lage dramatisch. Küstenwache und Privatboote brachten etwa 670 Menschen von der Insel Euböa in Sicherheit.

Tote in Italien

Aus Italien werden zwei Todesopfer gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr der Provinz Reggio Calabria wurden die Leichen eines Mannes und einer Frau bei einem Bauernhof entdeckt. Süditalien kämpft seit Tagen gegen Waldbrände. Betroffen sind auch die Regionen Kalabrien, Sizilien und Apulien.



In der Türkei sind bislang acht Menschen durch die Brände ums Leben gekommen. Besonders betroffen sind die Küstenregionen Antalya, Marmaris und Milas. Mindestens 36.000 Menschen mussten dort ihre Häuser verlassen.

