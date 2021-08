Die Mehrzahl der Waldbrände im Norden von Algerien sind nach Angaben der Behörden unter Kontrolle.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, sind 76 der rund 100 Feuer vollständig gelöscht.

Durch die Waldbrände kamen mindestens 71 Menschen ums Leben. Auch in der Türkei hat sich die Situation etwas entspannt. Allerdings gibt es im türkischen Schwarzmeergebiet weiterhin Überschwemmungen nach Starkregen, hier bargen die Rettungskräfte 27 Tote.



Für Italien können die Behörden dagegen noch keine Entwarnung geben. In Kalabrien und in der Landesmitte brennen noch immer zahlreiche Wälder. Für die Inseln Sizilien und Sardinien gab der Zivilschutz die höchste Warnstufe heraus.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.