Im Mittelmeer-Raum kämpfen zahlreiche Länder weiter gegen Hunderte Waldbrände.

In Griechenland erzielten die Einsatzkräfte dabei erste Erfolge auf der Insel Euböa. Man habe zum ersten Mal seit Tagen das Sonnenlicht sehen können, sagte ein Bürgermeister vor Ort. Auf Euböa sind fast 900 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter Einsatzkräfte aus Zypern, der Slowakei und der Ukraine. Auf der Halbinsel Peloponnes musste der Einsatz allerdings ausgeweitet werden. Dort helfen inzwischen über 200 Feuerwehrleute aus Deutschland sowie weitere aus Frankreich, Großbritannien und Tschechien.



In Algerien breiten sich ebenfalls schwere Waldbrände aus. Inzwischen sind dort mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. Nach Regierungsangaben waren darunter auch 25 Soldaten, die bei der Brandbekämpfung helfen sollten. Auch Tunesien meldete mehrere Waldbrände und Temperaturen knapp unter 50 Grad.



In Italien brannte im Unesco-Geopark Aspromonte ein Jahrhunderte alter Pinienwald ab. Der nationale Wetterdienst nahm an, dass heute der landesweite Hitzerekord von 48,5 Grad aus dem Jahr 1999 übertroffen werden könnte.



Auch in Russland weiten sich die Feuer aus. In Sibirien brennt es inzwischen auf einer Fläche von rund 3,9 Millionen Hektar, das ist größer als Baden-Württemberg. In Hunderten Dörfern und Städten litten Menschen unter dem Rauch.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.