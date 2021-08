Die Europäische Union unterstützt die Türkei im Kampf gegen die schweren Waldbrände.

Unter anderem werden Löschflugzeuge aus Spanien und Kroatien in das Krisengebiet geschickt, teilte die EU mit. Auch Russland, die Ukraine, der Iran und Aserbaidschan hatten Einsatzkräfte zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung in die Türkei geschickt. Nach Angaben der türkischen Behörden sind die meisten der mehr als 100 Brände inzwischen unter Kontrolle. Mindestens zehn Menschen kamen bei den Bränden bisher ums Leben.



Auch in Griechenland brachen weitere Waldbrände aus - begünstigt durch die anhaltende Trockenheit. Mehrere Häuser in der Kleinstadt Egion im Westen des Landes wurden zerstört. Auf Sizilien konzentriert sich die Feuerwehr unter anderem auf Brände in der Nähe der Großstadt Catania. Der Bürgermeister der Stadt berichtete von bereits "zerstörten Bereichen" im Süden Catanias.

