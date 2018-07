Die Löscharbeiten in einem Waldgebiet bei Fichtenwalde in Brandenburg werden voraussichtlich noch mehrere Tage dauern.

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist der Großbrand inzwischen zwar weitgehend unter Kontrolle. Es gebe aber noch Glutnester. Experten vermuten in dem 50 Hektar umfassenden Gebiet Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.



Der Brand in einem Waldstück im nordrhein-westfälischen Altena ist ebenfalls eingedämmt. Zweitweise waren bis zu 500 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen an einem unzugänglichen Berghang zu löschen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.