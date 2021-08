Feuerwehrleute in Griechenland kämpfen weiter gegen den Großbrand in den nördlichen Vorstädten Athens.

Am frühen Morgen wurden Hubschrauber und Flugzeuge eingesetzt, um die Feuer einzudämmen. Die Winde ließen zunächst etwas nach. Man hoffe, den Brand heute unter Kontrolle bringen zu können, bevor Winde wieder einsetzten, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Ortschaften waren am Vortag evakuiert worden. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Windstille war in Athen die Sicht auf wenige hundert Meter beschränkt. Ein beißender Geruch breitete sich aus. Asche ging auf Häuser nieder. Zudem werden erneut extreme Temperaturen um die 43 bis 44 Grad erwartet. Bei Langadas nahe Thessaloniki wurden demnach 47 Grad gemessen. Die Hitze dürfte noch bis zum Wochenende andauern, teilte das Wetteramt mit.



Feuer gab es auch auf der Halbinsel Peloponnes und den Urlaubsinseln Rhodos und Kos sowie auf der Insel Euböa. Insgesamt kämpfte die Feuerwehr landesweit gegen 40 größere Brände. Hunderte Häuser seien nach einer ersten Schätzung verbrannt oder beschädigt.

Brände auch in Russland

In Russland bekommen die Einsatzkräfte im Kampf gegen die Waldbrände weitere Verstärkung vom Militär. Es werde zusätzliche Technik in die besonders betroffene sibirische Republik Jakutien im Osten des Landes geliefert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Nach Angaben der Behörden wüten dort noch 173 Feuer. Die Lage sei nach wie vor schwierig. Die mehr als 2.500 Einsatzkräfte wollen ein Übergreifen der Flammen auf weitere Dörfer verhindern. In vielen Orten klagen die Menschen über dichten Rauch.



Der Fortschutzbehörde zufolge liefen die Löscharbeiten in Jakutien auf einer Fläche von mehr als 8.000 Quadratkilometern - das entspricht etwa der Hälfte der Fläche von Schleswig-Holstein. Mehr als doppelt so groß ist den Angaben zufolge das Gebiet, in dem derzeit nicht gelöscht wird, weil die Brände etwa in abgelegenen Regionen liegen. Umweltschützer gehen von einem weitaus größeren Ausmaß aus. Im flächenmäßig größten Staat der Erde stehen jedes Jahr riesige Baumbestände in Flammen.

Mehrere Tote bei Bränden in der Türkei

In der Türkei starben bei Waldbränden acht Menschen, darunter laut Medienberichten ein deutsch-türkisches Ehepaar in der Region Antalya. Das Auswärtige Amt bestätigte diese Berichte heute nicht. 156 Brände sind laut der türkischen Kommunikationsdirektion in der vergangenen Woche in dem Land ausgebrochen. Davon seien bis zum Dienstagmorgen 146 unter Kontrolle gebracht worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurden seit Jahresbeginn nach Behördenangaben schon fast 95.000 Hektar Fläche durch Brände zerstört. In den Jahren 2008 bis 2020 waren es demnach im gleichen Zeitraum durchschnittlich rund 13.500 Hektar.

Auch Italien stark betroffen

Ebenfalls von heftigen Waldbränden betroffen ist der Süden Italiens. Nach Angaben der Feuerwehr verbesserte sich die Situation zuletzt aber etwas. Gestern wurden auf Sizilien zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 80 und 25 Jahren festgenommen. Laut Polizei wurden sie auf frischer Tat ertappt.



