In der Türkei bekämpfen mehrere tausend Feuerwehrleute und Helfer den fünften Tag in Folge zahlreiche Waldbrände.

In der Region Bodrum mussten den Behörden zufolge Menschen mit Booten über das Meer vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Auch in der Provinz Antalya wurde ein Dorf evakuiert. Für eventuelle Rettungseinsätze in der Region Marmaris stellte die türkische Marine nach eigenen Angaben zwei Schiffe bereit, zu denen Bewohner evakuierter Gebiete gebracht werden können. Insgesamt kamen bislang acht Menschen infolge der Waldbrände ums Leben.



In Griechenland brachen - begünstigt durch die anhaltende Trockenheit - weitere Waldbrände aus. Mehrere Häuser in der Kleinstadt Egion im Westen des Landes wurden zerstört.



Auf Sizilien konzentriert sich die Feuerwehr unter anderem auf Brände in der Nähe der Großstadt Catania. Der Bürgermeister der Stadt berichtete von bereits "zerstörten Bereichen" im Süden Catanias.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.