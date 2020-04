An der deutsch-niederländischen Grenze versucht die Feuerwehr, einen vor zwei Tagen ausgebrochenen Brand zu löschen.

Das Feuer sei auf deutscher Seite unter Kontrolle, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Kreises Viersen. In der trockenen Heide- und Waldlandschaft ist eine Fläche von rund 170 Hektar betroffen. In den Niederlanden mussten rund 4.000 Bewohner des Ortes Herkenbosch wegen starker Rauchentwicklung ihre Häuser verlassen. In Belgien zerstörte ein Feuer große Teile eines Naturschutzgebiets in der Gemeinde Oud-Turnhout. Auch aus Polen wurden Brände gemeldet. In der Ukraine kämpft die Feuerwehr weiter mit Feuern in der Nähe des havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl.