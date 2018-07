Griechenlands Ministerpräsident Tsipras hat sich betroffen über die Opfer der Waldbrände in seinem Land gezeigt.

Er übernehme die politische Verantwortung für diese Tragödie, sagte er in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Die Feuer seien unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Vorgänger-Regierungen jahrzehntelang nichts gegen den illegalen Bau von Holzhäusern in der Region getan hätten. Er selbst wolle nun alle nötigen Maßnahmen treffen, um diesen Zustand zu beenden und gleichzeitig den Betroffenen zu helfen. - Nach jüngsten Angaben der Behörden sind bei den Bränden in der Nähe von Athen mindestens 87 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.