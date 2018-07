In Griechenland ist die Zahl der Waldbrand-Toten inzwischen auf 88 gestiegen.

Wie das Gesundheitsministerium in Athen mitteilte, erlag eine Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen. Zahlreiche weitere Menschen werden weiter stationär behandelt.



Ministerpräsident Tsipras hatte gestern auf einer Krisensitzung des Kabinetts erklärt, er übernehme die politische Verantwortung für die Waldbrand-Tragödie in seinem Land und werde alles tun, den Opfern zu helfen. Als Sofortmaßnahme hat die Regierung in Athen inzwischen einen

Hilfsfonds in Höhe von 40 Millionen Euro aufgelegt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.