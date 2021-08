Angesichts der verheerenden Waldbrände in Griechenland will die Regierung den Zivilschutz neu organisieren.

Künftig werde die Prävention im Mittelpunkt stehen und nicht die Reaktion, sagte Ministerpräsident Mitsotakis in einer Fernsehansprache. Er bat die Bürgerinnen und Bürger um Entschuldigung für alle Schwachstellen, die bei der Brandbekämpfung möglicherweise aufgetreten seien. Im ganzen Land seien nach einer bisherigen Bilanz 586 Feuer ausgebrochen.



Mit Blick auf die nächste Zukunft sagte Mitsotakis, die Regierung werde einen Sonderfonds von 500 Millionen Euro auflegen, um den Bürgern und Unternehmern beim Wiederaufbau ihrer Wohnhäuser und Industriegebäude zu helfen. Der Aufbauplan - auch für die Aufforstung - werde nach neuesten Erkenntnissen erfolgen.



In den Waldbrandgebieten hat sich die Situation insgesamt etwas entspannt, allerdings bleibt die Lage auf der Insel Euböa dramatisch. Dort mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Weitere Orte bereiten sich wegen der Flammen auf eine Evakuierung vor. Viele Haushalte sind nach wie vor ohne Wasser und Strom.



Nach der Evakuierung des Küstenortes Campomarino Lido an der italienischen Adriaküste ermittelt die Justiz wegen Brandstiftung.



Der Präsident der Region Molise, Toma, sagte der Nachrichtenagentur Ansa, es bestehe der Verdacht, dass die Feuer gelegt wurden. Es seien zu viele Brände auf einmal aufgetreten, um natürliche Ursachen anzunehmen.



Die Feuer hatten gestern Häuser, Hotels und Campingplätze in Campomarino bedroht. Hunderte Einwohner und Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden.



Auf Sizilien ist es der Polizei Medienberichten zufolge gelungen, einen Brandstifter festzunehmen. Auch in der Türkei und Griechenland stehen zahlreiche Waldstücke in Flammen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.