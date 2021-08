Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis will Konsequenzen aus den verheerenden Waldbränden in seinem Land ziehen.

Bei einer Pressekonferenz kündigte er an, das Thema Umwelt zur nationalen Hauptaufgabe zu machen. Er sei bereit, mutige Veränderungen anzugehen, um die Lage zu bewältigen, sagte er. Zudem wolle er beim nächsten Gipfel der Mittelmeerländer Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Brandbekämpfung ausloten. Eine Überlegung sei auch, gemeinsam mit Australien Löschflugzeuge anzuschaffen. Diese könnten während des australischen Winters in Griechenland eingesetzt werden und andersherum im europäischen Winter in Australien.



Mitsotakis bezeichnete die Waldbrände als größte Umweltkatastrophe im Land seit Jahrzehnten. Er nannte die - Zitat - "Klimakrise" als einen der Hauptgründe für das Ausmaß der Feuer.



In Griechenland kämpfen weiterhin Hunderte Feuerwehrleute gegen die Waldbrände. Allerdings entspannte sich die Lage zuletzt etwas durch Regenfälle. Bisher zerstörten die Feuer nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems rund 100-tausend Hektar Land.

