Die G7-Staaten wollen rund 17,9 Millionen Euro an Nothilfe für die Brandbekämpfung im Amazonas-Regenwald in Südamerika bereitstellen. Das teilten der französische Präsident Macron und sein chilenischer Kollege Piñera beim Gipfeltreffen in Biarritz mit.

Ein Großteil der Mittel kommt aus Großbritannien. Premierminister Johnson sagte rund elf Millionen Euro für die Brandbekämpfung zu. Nach Worten Macrons sollen mit den Geldern vor allem Löschflugzeuge finanziert werden. Außerdem habe man sich auf eine Initiative zur Wiederaufforstung geeinigt. Macron betonte, auch die Vereinigten Staaten unterstützten die Pläne. Allerdings habe US-Präsident Trump an der Arbeitssitzung der G7 zu Umweltthemen nicht teilgenommen.



Trump kündigte bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel einen baldigen Besuch in Deutschland an. Ein konkretes Datum nannte er nicht.