Durch die seit Wochen wütenden Waldbrände in Australien sind vermutlich bereits Hunderte Millionen Tiere verendet.

Experten der Universität Sydney schätzen, dass allein im besonders betroffenen Bundesstaat New South Wales mindestens 480 Millionen Säugetiere, Vögel und Reptilien umgekommen sind, sei es direkt in den Flammen oder weil sie keine Nahrung und kein Wasser mehr gefunden haben. Dies sei, so die Forschenden, eine "sehr zurückhaltende Kalkulation" auf der Basis früherer Studien über die Fauna in dem australischen Bundesstaat. Die wahre Zahl könne noch "bedeutend höher" liegen.



Besonders betroffen sind die ohnehin schon durch Krankheiten und den Verlust ihres Lebensraums bedrohten Koalas: Die Beuteltiere leben vor allem auf Bäumen, ernähren sich nur von bestimmten Eukalyptusarten und sind nicht schnell genug, um vor den Flammen zu fliehen. Schon vor den derzeitigen Bränden ging die Zahl der Koalas in New South Wales und Queensland zwischen 1990 und 2010 um 42 Prozent zurück.

Zukunft von Flora und Fauna völlig unklar

Die Flammen haben bereits mehr als 5,5 Millionen Hektar Land verwüstet, fast die doppelte Fläche Belgiens. Bilder von geretteten Koalas, die gierig Wasser aus von Helfern gehaltenen Flaschen trinken und von hilflos in verkohlten Wäldern herumirrenden Kängurus gingen in den vergangenen Wochen um die Welt.



Wie die Zukunftsaussichten für die Tier- und Pflanzenwelt sind, wenn die Brände endlich gelöscht sind, ist noch völlig unklar. Studien zeigen, dass die Feuer sich nicht gleichmäßig über die Landschaft ausbreiten, sondern es in Brandgebieten immer wieder von den Flammen unberührte "Inseln" gibt.



Gebe es genug solcher Inseln, so Professor Andrew Beattie von der Macquarie-Universität nahe Sydney, gebe es Hoffnung, dass die Wälder und Buschgebiete sich wieder erholen können. Es könne aber bis zu 40 Jahre dauern, bis die Habitate wiederhergestellt seien. Beattie kritisierte den Umgang von Premierminister Morrison mit der Brandkatastrophe. Die Reaktion der Regierung sei "bedauernswert langsam".