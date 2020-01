Angesichts einer erwarteten weiteren Verschärfung der Waldbrände verlassen tausende Menschen den Südosten Australiens.

Polizei und Feuerwehr eskortierten Autos aus den gefährdeten Regionen in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria. In der Küstenstadt Mallacoota brachte die Marine Menschen per Schiff in Sicherheit, die sich vor den Feuern an den Strand gerettet hatten. Andere wurden ausgeflogen.



Meteorologen warnen, dass eine neue Hitzewelle und starke Winde die Feuer am Wochenende weiter anheizen könnten. Allein aus dem Südosten Australiens werden derzeit mehr als 200 Brände gemeldet. Landesweit kamen mindestens 19 Menschen ums Leben.



Wegen der Luftbelastung wurde das am Montag beginnende Internationale Tennisturnier von Canberra in die weiter westlich gelegene Stadt Bendigo verlegt.