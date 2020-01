In Australien gerät Premierminister Morrison wegen seiner Reaktion auf die Waldbrände zunehmend in die Kritik.

Bei einem Besuch der halb zerstörten Stadt Cobargo wurde er ausgebuht. Unter anderem weigerte sich ein Feuerwehrmann, dem Premier die Hand zu geben. Als die Brände sich immer weiter ausgebreitet hatten, war Morrison in den Urlaub geflogen. Zudem gilt er als starker Befürworter der Kohleindustrie. Wissenschaftler führen das Ausmaß der Dürre in Australien und die daraus resultierenden Brände auf den Klimawandel zurück.



Allein im Südosten des Landes werden derzeit etwa 200 Brände gemeldet. Die Feuerwehr in New South Wales forderte Bewohner und Touristen auf, die unmittelbar von den Bränden betroffenen Regionen zu verlassen. Auf ihrer Website sagte die Feuerwehr, die Brände seien immernoch lebensbedrohlich. Im Küstenort Mallacoota sollten bis zum Nachmittag rund 1000 Menschen von einem Strand in Sicherheit gebracht werden. Sie saßen seit Silvester fest.



Meteorlogen warnen, dass am Samstag mit einer Hitzewelle und starken Winden zu rechnen sei, diese könnten die Feuer erneut anheizen.