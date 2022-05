Feuer waren vor einer Woche im Sulaiman-Gebirge ausgebrochen und haben sich schnell ausgebreitet. Jetzt konnten 90 % der Feuer eingedämmt werden. (picture alliance/dpa-infografik GmbH/Brühl, Massow)

Eine Sprecherin der Provinzregierung von Belutschistan erklärte, 90 Prozent der Brände hätten eingedämmt werden können. Der benachbarte Iran habe dabei geholfen. Von der Regierung in Teheran sei ein Löschflugzeug zur Verfügung gestellt worden.

Die Feuer waren vor einer Woche im Sulaiman-Gebirge ausgebrochen. Sie hatten sich rasend schnell ausgebreitet und einen Großteil der uralten Kiefern- und Olivenbaum-Bestände zerstört. Das Gebiet beherbergt die weltweit größten Exemplare einer bestimmten gefährdeten Pinien-Art. Für Tausende lokale Holzfäller ist der Wald zudem eine Haupteinnahmequelle.

Die Ursache für die Brände ist weiter unklar. Medien sprechen von Brandstiftung. Pakistan und Indien leiden seit Wochen unter einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle. Die Klimaforscherin Arpita Mondal vom "Indian Institute of Technology" in Mumbai sagte der Nachrichtenagentur AP, die hohen Temperaturen seien Vorboten für das, was angesichts des Klimawandels noch komme.

