Die Lage in den Waldbrandgebieten in Griechenland spitzt sich weiter zu. Große Teile der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes stehen in Flammen.

Auf Euböa waren fast 500 Feuerwehrleute und zahllose Bürger im Einsatz. Die Anwohner versuchten, mit Traktoren Schneisen zu schlagen und das Übergreifen der Flammen auf ihre Häuser zu verhindern. In weiten Teilen ist der Strom ausgefallen und immer mehr Ortschaften werden evakuiert.



Zunehmend erreichen Helfer aus dem Ausland Griechenland. Gestern Abend kamen zwei Hubschrauber samt Besatzung aus Ägypten an. Hilfe wurde auch aus Polen, der Slowakei, Tschechien, Großbritannien, Katar und Kuwait zugesagt. Deutschland will 200 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks schicken; knapp 60 Helfer aus Nordrhein-Westfalen machten sich am Morgen in einem Konvoi aus 19 Fahrzeugen auf den Weg nach Athen.



In Italien meldeten die Einsatzkräfte landesweit rund 800 Einsätze wegen Waldbränden; zwei Menschen kamen dort Berichten zufolge bei Feuern ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.