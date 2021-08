Angesichts der schweren Waldbrände schickt Deutschland Helfer nach Griechenland. Ein Sprecher der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen teilte mit, man werde morgen früh mit einem Konvoi aus 19 Fahrzeugen von Bonn aus starten. Insgesamt würden 60 Einsatzkräfte nach Athen entsandt.

Landesinnenminister Reul erklärte, vor wenigen Tagen habe man selbst europäische Unterstützung nach der Flutkatastrophe erhalten. Nun machten sich die Hilfskräfte aus NRW auf den Weg, um in Griechenland gegen die Flammen zu kämpfen. Auch die Feuerwehr in Hessen sowie das Technische Hilfswerk bereiten sich auf einen Einsatz vor.



Die Feuerwehr in Griechenland konzentriert sich derzeit auf die dicht besiedelten Gebiete nördlich von Athen. Laut Berichten fehlen deshalb andernorts Rettungskräfte, etwa auf der Insel Euböa und Teilen der Halbinsel Peloponnes.



In der Türkei konnten die Feuer in der Provinz Antalya auch dank starker Regenfälle unter Kontrolle gebracht werden. In anderen Provinzen gibt es allerdings noch mehrere unkontrollierte Brände.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.