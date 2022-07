Dürre und Hitze

Spanien ist am stärksten von Waldbränden betroffen in diesem Sommer. (dpa/Eric Renom)

In Griechenland ist gestern in der Nähe des antiken Olympia ein großes Feuer ausgebrochen. Mehrere Dörfer mussten nach Angaben der Behörden schnell evakuiert werden. Insgesamt zählt Griechenland derzeit mindestens sechs große Waldbrände, hinzu kommen nach Angaben der Feuerwehr Dutzende kleinere Brandherde. Auf der Insel Lesbos mussten am Wochenende hunderte Menschen aus einem Badeort in Sicherheit gebracht werden.

In Spanien sind in diesem Jahr bereits mehr als 2.000 Quadratkilometer Vegetation verbrannt. Das geht aus einer Statistik des europäischen Waldbrand-Informationssystems hervor. Damit ist Spanien das am stärksten von Feuern betroffene Land in Europa. Derzeit kämpft die spanische Feuerwehr vor allem gegen einen Waldbrand auf der kanarischen Insel Teneriffa.

In Tschechien brennt ein Wald im Nationalpark Böhmische Schweiz. Das Gelände gilt als schwer zugänglich, die Feuerwehr versucht, die Flammen aus der Luft zu löschen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.